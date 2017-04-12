MHP'li Başkan: 'Hayır' Çıkarsa Tayyip Bey Ölene Kadar Cumhurbaşkanı

- KARABÜK Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, "'Hayır çıktığı gün Türkiye'de Tayyip Bey ölene kadar cumhurbaşkanı ve başbakandır. Evet çıktığı zaman görev süresi en fazla 10 yıldır" dedi.



Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda Anayasa referandum u konulu istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, pazar günü Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir oylama yapılacağını belirterek şöyle dedi:



"Bu oylamada da Türkiye'nin ya önümüzdeki yüzyıla hazırlığıyla ilgili 'evet' oyu çıkacak veyahut da ben bunu tüm içtenlikle söylüyorum. Muhalefet partilerinin yapmış olduğu 'tek adam' iddialarının neticesinde 'hayır' çıkmasının sonucunda da Tayyip Beyi ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı veyahut başbakan yapacağız. Bakın 'hayır' çıktığı zaman Tayyip Bey ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı ve başbakandır. 101'inci maddede net olarak söylemiş. 'Bir kişi en fazla 2 kere başkan seçilir' demiş. Kişi olarak söylemiş. Şimdi muhalefet 'tek adam' diye iddia ediyor. Bir kişi en fazla 2 kere seçilebildikten sonra eğer bu anayasa değişikliği çok daha önce yapılabilmiş olsaydı bugün Tayyip Bey ancak eski bir başkan olarak şu anda Türkiye'de yaşamına devam ediyordu. Tek adamlık iddiası olan bir kişi kendisinin görev süresini 10 yılla sınırlamaz. 'Hayır' çıktığı gün Türkiye'de Tayyip Bey ölene kadar cumhurbaşkanı ve başbakandır. 'Evet' çıktığı zaman görev süresi en fazla 10 yıldır. ya Pazar sabahı 'evet' deyip bu Türkiye'yi önümüzdeki asıra hazırlayacağız veyahut 'hayır' deyip ölene kadar Tayyip Beyi bu memlekette cumhurbaşkanı ve başbakan yapacağız."



ŞAHİN: GÜÇLÜ, ANİ KARAR ALABİLECEK YÖNETİME İHTİYAÇ VAR



Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de Anayasa değişikliğini milletin önüne getirmelerindeki amaçlardan birisinin de Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle ilgili, beka sorunuyla ilgili çıkabilecek risklere ve tehlikelere karşı tedbir almak olduğunu söyledi. Şahin, şöyle konuştu:



"'Bakın sınırlarımızda kaç yıldır iç savaşlar var. Şu anda Suriye'de ABD ve Rusya bilek güreşi yapıyor. Sanki yüzyıl önceki Sevr'i yeniden gündeme getirerek, haritaları yeniden çizmek istiyorlar. İran'dan, Irak'tan, Suriye'den Akdeniz'e açılacak bir koridor, hemen bizim sınırımızda. Amaçları bizim sınırımızdan da parçalar kopartmak istiyorlar. PKK'nın kolu PYD'ye orada güvenli bir bölge oluşturmak istiyorlar. Silahları açıkça vermeleri bunun en önemli göstergelerinden biridir. Böyle bir risk karşısında Türkiye'de zayıf idareler, zayıf hükümetler olmamalıdır. Bu Suriye krizinin hemen bitmeyeceği, daha da büyüyeceği anlaşılıyor, yıllara yayılabileceği anlaşılıyor. O nedenle Türkiye'de iş başında istikrarlı, güçlü, ani karar alabilecek, çabuk refleks gösterebilecek bir yönetime ihtiyaç var. İşte biz bu nedenle ve MHP'nin değerli genel başkanı Bahçeli bu nedenlerle 'Türkiye'nin bekasıyla ilgili böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardır' diye bu anayasa değişikliğine destek veriyor. Aslında CHP'nin de destek vermesi beklenirdi. İddia ile söylüyorum. CHP Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inansaydı buna destek verirdi."



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