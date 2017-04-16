MHP'li Akçay'dan 'Huzur İçinde Bir Referandum' Temennisi
- MHP'li Akçay'dan 'huzur içinde bir referandum' temennisi MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay oyunu eşiyle birlikte kullandıMANİSA - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu Yunusemre ilçesindeki Cemal...
- MHP'li Akçay'dan 'huzur içinde bir referandum ' temennisi
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay oyunu eşiyle birlikte kullandı
MANİSA - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulunda eşiyle birlikte kullandı. Akçay Güneydoğu'dan gelen birkaç tatsız haber dışında oylamanın huzur içinde geçtiğini vurgulayarak daha fazla hadise olmadan huzur içinde bir referandum olmasını temenni etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay eşi Naciye Akçay, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve partililerle birlikte Yunusemre İlçesi Cemal Ergün İlkokulu 1363 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Sandıkta sıra bekleyen ve vatandaşlarla selamlaşan Erkan Akçay ve eşi Naciye Akçay hayırlı olması temennisiyle 'Bismillah' diyerek oylarını kullandı.
Oy verme işlemi ardından gazetecilere açıklama yapan MHP'li Akçay, "Bugün ülkemiz için çok önemli bir anayasa değişikliği referandum unu gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu referandum sonuçlarının ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesini, cumhuriyetimizi daha da güçlendirmesini, kuvvetler ayrılığını daha da belirginleştirmesini, demokrasinin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Öyle inanıyorum ki sandıklar açılana kadar çok sulh içinde, huzur içerisinde bir referandum u gerçekleştireceğiz. Gerçi Güneydoğu'dan bir iki tatsız haber aldık ama dileriz daha fazla bir hadise yaşanmaz ama genel anlamı itibariyle baktığımızda son derece rahat ve huzur içerisinde bir referandum gerçekleşiyor. Saat 20.00-21.00 civarında da tüm Türkiye genelinde ağırlıklı olarak sonuçları almaya başlayacağız." dedi.
(SC-