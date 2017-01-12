Mhk Başkanı Namoğlu'ndan Eleştirilere Yanıt

"Fenerbahçe aleyhine bir hata yapılmışsa mutlaka bu elde olmayan nedenlerle yapılan bir hatadır ve ilelebet de devam etmez"



"Sezon sonunda bakıldığında kimsenin hakkı kimseye geçmez"



Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, bir açıklama sırasında sözlerinin yanlış yorumlandığını ifade ederek, "Elbette hiçbir takımın hakkının yenmesini istemeyiz" dedi.



Namoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nden kendisi hakkında yapılan eleştiriler üzerine Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



MHK Başkanı Namoğlu şunları söyledi;



"Elbette ikinci yarıya sorunsuz ve hata oranı çok aza indirgenmiş bir biçimde başlamak istiyoruz. Seminerde de bu ışığı gördük. Tabii ki hiçbir takımın hakkının yenmesini istemeyiz. Bu yüzden bazı sözlerim yanlış anlaşıldı. Yani Fenerbahçe aleyhine bir hata yapılmışsa mutlaka bu elde olmayan nedenlerle yapılan bir hatadır ve ilelebet de devam etmez. Sezon sonunda hata ve doğruları topladığınız zaman eşit bir şekilde maçların tamamlandığını görürsünüz. Yani kimsenin hakkı kimseye geçmez. Elbette hiç bir hakem arkadaşımız da bir kasıt içerisinde hata yapmaz. Yıllardır bu hata oranı bu şekilde sürmüş, sezon sonunda ligler her kulübe eşit mesafede bir konumla sona ermiştir."



Faik GÜRSES - İSTANBUL / DHA