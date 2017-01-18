Metrese Öldüresiye Dayak



Tayland’da kocasının kendisini aldattığı kadını bulan sinirli eş, kadını "Muay Thai" adı verilen oldukça güçlü bir dövüş sporu yöntemiyle öldüresiye dövdü. Şok eden görüntüler Tayland’ın başkenti Bangkok’tan… Kocasının metresini yakalayan sinirli eş oldukça sakin bir şekilde yaklaştığı kadına bir anda tekmeler yağdırmaya başladı. Tayland’da ortaya çıkan ve oldukça güçlü bir tekniği olan "Muay Thai" adı verilen dövüş sporunu kadını üzerinde uygulama döken eş, kadının başına defalarca tekme darbeleri indirdi. Etraftakilerin adeta bir spor larşılaşması izler gibi hayranlıkla izlediği yaklaşık 2 dakikalık dayağın sonunda gözü dönen eş kadını saçlarından tutup başını duvara doğru defalarca vurdu. Bir türlü sakinleşmeyen kadını arkadaşları zor zaptetti. Dayak yiyen kadının oldukça sakin hali ise şaşkınlık vericiydi. Aldatılan kadının kocasının söz konusu kadınla kendi evlerinde birlikte olduğu belirtiliyor.