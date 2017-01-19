Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 3 derece azalacağı kaydedildi.
Bölgede havanın çok bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadisesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın değişik yönlerden hafif düzeyde eseceği tahmininde bulunuldu.
Meteorolojik Uyarı
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesinin beklendiği bildirildi.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesinin beklendiği bildirildi.
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