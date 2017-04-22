Meteorolojik Bilgilendirme

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın aralıklı yağmurlu olacağının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı kaydedildi.



Bölgede, havanın aralıklı yağmurlu olacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.