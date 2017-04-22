Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Eskişehir, Bursa, Bilecik ile Kütahya'da 24-25 Nisan'da hafif ile orta şiddette zirai don riskinin bulunduğu bildirildi.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kar yağışı ile birlikte Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri için hafif zirai don tahmini yapıldı.



Söz konusu illerde pazar gecesi, pazartesi ve salı günleri ise sabah ile gece saatlerinde orta şiddette zirai don olayı bekleniyor.



Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticiler olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması istendi.