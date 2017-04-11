Mesut Özil'in Menajeri, Yusuf Yazıcı'yla Anlaştı

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in de menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, Manchester United'ın radarına giren Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın da oyuncu temsilcisi oldu.

Trabzonspor'u ziyaret eden Erkut Söğüt, hafta sonu oynanan Beşiktaş maçını da seyretti. Yusuf Yazıcı'nın temsilcileriyle de bir araya gelen Söğüt, Mesut Özil'in Arsenal formasını hediye etti. Söğüt'e ise Yusuf'un Trabzonspor forması hediye edildi.

"AVRUPA İÇİN ERKEN"

Erkut Söğüt'ün Yusuf Yazıcı'nın temsilcilerinden Adem Cebeci 'Avrupa için erken ancak bir çok menajer Yusuf'un peşinde. İşi şansa bırakmamak için Erkut Söğüt'le anlaştık' dedi.

Bu sezon 12 gole (5 gol 7 asist) direkt katkı yapan ve 10 numara pozisyonunda sivrilen Yusuf Yazıcı, Beşiktaş maçında da etkili bir futbol ortaya koymuştu.

Dr. Erkut Söğüt'ün danışmanlık ve menajerlik yaptığı oyuncular arasında Mesut Özil'in yanı sıra Onur Çapın, Mohammad Baghdadi, Barış Sarıkaya, Özgür Köse gibi isimler yer alıyor.