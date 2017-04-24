Mesut Bakkal İnandığım İçin Kayserispor'dayım

KAYSERİSPOR teknik direktörü Mesut Bakkal, kendisini resmen sarı-kırmızılı yapan mukaveleyi imzaladı. Bakkal "Kalan 6 maçımızın 4'nü içerde 2'sini deplasmanda oynayacağım. Kayserispor'a ligde kalacağına inandığım için geldim. Şimdi söz değil, iş zamanı" dedi

Kayserispor Kulübünde düzenlenen imza törenine Başkan Erol Bedir, sarı kırmızılı yöneticiler ve Genel menajer Reşat Çağan katıldı. Mukavele öncesi bir açıklama yapan Kayserispor başkanı Erol Bedir,"Panik ve yeis içinde değiliz. Gençlerbirliği maçı öncesi Sergen Yalçın, 2 oyuncuyu kadro dışı bırakma kararını bize iletti. Bizde, bunu pazartesi günü değerlendirelim dedik. Gençlerbirliği maçı sonrası, Kayserispor'u çok sevdiğini, yararlı olamayacağını söyleyerek ayrıldı. Yönetim kurulu olarak Mesut Bakkal ile anlaştık. Şu anda ligin tehlikeli bölgesindeki en şanslı takım biziz. Son 6 haftada kredimizi azalttık. 6 maçın 4'nü kendi sahamızda oynayacağız. Fikstür avantajımız var. Alttaki takımlarla aramızdaki ikili avantajımız daha iyi. Her çıkışın bir inişi olacağını biliyorduk. Toplama bir takımımız. Gerçek kapasitemizin üzerine çıkınca beklentiler arttı. Ama, 6 haftalık süreçteki takımda asla değiliz. Takımımızın şu anda değeri 10 milyon euro dolayında. İlk yarı sonuna kadar takıma eski yönetim tarafından 1.4 milyon euro ödenmiş. Biz göreve gelince gücümüzün üstende bir ödeme yaparak, oyuncuların alacaklarının yüzde 65'ini ödedik. 25 günlük bir gecikmenin ardından bu rakam yüzde 80'e çıkacak ve 31 Mayıs'a kadar bizden kimsenin alacağı kalmayacak?? dedi

Erol Bedir, takımdaki düşüşle ilgili söylentilerin aslının olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü

" Parasal ödemeler nedeniyle bir performans düşüklüğü yok. Kiralık oyuncular sezon sonunda gideceği için oynamıyor yakıştırmasının aslı astarı yok. Sözleşmesi biten oyuncular sakatlanmamak için kendini oyuna vermiyor söylentileri de asılsız. Transfer teklifleri kafalarını karıştırmadı. Asıl neden birkaç oyuncunun form düşüklüğü göstermesinden kaynaklandı. Zira, biz toplama bir takımız. Sezon başı çalışması ve kamp yapamadık. Bu futbolcu grubu bizi ligde tutacak, buna tüm kalbimle inanıyorum.??

İNANDIĞIM İÇİN GELDİM

Kayserispor'daki futbolcu grubunu yakından tanıdığını söyleyen yeni teknik adam Mesut Bakkal ise, Kayserispor'a inandığı ve oyunculara güvendiği için geldiğini söyledi. Bakkal,"Çok iyi bir camieye geldim. Beni aradıklarında 15 dakika görüştüm ve ortak bir noktada buluştuğum için buraya geldim. Kayserispor şanssız bir dönem geçirdi. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahip. İçerdeki 4 maçı ve deplasmandaki 2 maçı kazınıp,sezonu süper ligde kalarak, kapatacağız. Şimdi konuşma değil, iş zamanıdır?? dedi. Bakkal, Alanyaspor maçı hazırlıkları için antrenmana çıkıp, oyuncularıyla tanıştı