Meski Ekipleri, 2016'da 150 Bin Metreküp Suyun Kaybolmasını Önledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün kayıp kaçak ekipleri, 2016 yılında yaptıkları dinleme ve taramalarda 150 bin metreküp suyun sızıntılar nedeniyle kaybolmasını önledi.



MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mersin merkez ilçelerinde içme suyu şebekesinden kaynaklı kayıp kaçak suyun önüne geçmek için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Merkez mahallelerde yapılan çalışmalarda 2016 yılı içinde yaklaşık bin kilometre cadde ve sokağın tarandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan taramalar sonucunda tespit edilen içme suyu şebeke arızalarının onarımı gerçekleştirilerek, kayıp içme suyu sisteme kazandırıldı. İçme suyu şebeke tesisatındaki boruların zamanla eskimesi, bağlantı yerlerinin zaman içinde deforme olması, içme suyu şebeke borularının ekonomik ömrünü doldurması, diğer kurum ve kuruluşların yapmış olduğu kazılarda oluşan boru deformasyonları ve bunlara benzer pek çok nedenden dolayı ortaya çıkan içme suyu kaçakları için Fiziki Kayıp Kaçak ekibimiz taramalara hız kesmeden devam ediyor" denildi.



Bu çalışmalarla arızaya müdahale edecek ekipler için arızaların tam noktasını tespit ederek iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra, fiziki su kayıplarının en aza indirilmesinin sağlandığı kaydedilen açıklama, "Mersinde 4 merkez ilçede yapılan tarama sonucunda yaklaşık 750 adet arıza tespit edilerek giderildi. Söz konusu arızalar nedeniyle suyun 24 saat yüzeye çıkmadan boşa aktığını düşünülürse bu arızaların giderilmesiyle birlikte 2016 yılında yaklaşık 150 bin metreküp içme suyu sisteme kazandırıldı. Çalışmalar 2017 yılında da tüm hızla devam etmektedir. İçme suyu şebekeden kaynaklı tüm arızalar giderilerek kayıp kaçak suların önüne geçilmeye devam edilecektir" denildi. - MERSİN