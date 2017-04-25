Mesir Macunu Festivaline görkemli açılış

Manisa Mesir Macunu Festivali fotoğraf sergisiyle başladı



MANİSA - Bu yıl 477.'si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, düzenlenen törenle başladı.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Uluslararası 477. Manisa Mesir Macunu Festivali, düzenlenen törenle başladı. Manisa Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Arnavutluk, Sırbistan, Ukrayna'dan gelen misafirler ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılışında Açılış töreninde Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna halk dansları toplulukları kendi ülkelerine ait yöresel dans gösterileri sergiledi. Sergilenen dans gösterileri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Açılış töreninde konuşan Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalin her geçen yıl güçlendiğini ve coşkunun arttığını belirterek, "Festivallerin şehirlerin tanıtımında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. En önemlisi festivalin devamlılığı. Bizim 477 yıl süren bir festivalimiz var. İçinde tarihi, kültürü, sağlığı barındırıyor. Çok güzel bir mesir geleneğine sahibiz" dedi.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Anadolu'dan gelen paylaşma kültürüne önemli bir örnek olduğunu belirterek, "Bizim Anadolu'da inşa ettiğimiz merhamet medeniyetinin, şifa medeniyetinin paylaşma medeniyetinin göstergelerinden birisidir Mesir Macunumuz. Şehrimizin tanıtımı ve turizmden hak ettiğini alabilmesi açısından da çok daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu noktada da olumlu adımların atılıyor olması şehrimiz ve geleceğimiz adına da son derece önemlidir. Çünkü 477 yıllık bir gelenek, bir şifa kaynağı Mesir Macunu bu şehrin turizmle bir marka haline gelebilmesi, ticaretine de katkı sağlayabilmesi açısından önemli bir fırsat önemli bir değer, önemli bir lokomotiftir diye düşünüyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Mesir Macunu Festivali bizi diğer şehirlerden farklı kılan oldukça köklü bir festivaldir. Artık 5 asra yaklaşan ve şehrimizi ulusal ve uluslar arası anlamda tanınmasını sağlayan bu köklü festivalde yeniden hep birlikteyiz" diye konuştu.

477 yıllık geleneğin her yıl daha da zenginleştirildiğini belirten Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, "Önümüzde tam 477 yıl var. Bu şehir, bu vilayet 477 yıldır bu gelenekle birlikte yaşayageldi. 477 yıllık bu gelenek, tüketilebilirdi. Görüyorum ki tüketilmemiş. Yalnızca ipekten mendillere sarılıp muhafaza edilebilirdi. Ama o da tercih edilmemiş. 477 yıldır bu gelenek, bu geleneğin besleyen bütün değerleri yaşanılıp yerine yenileri de katılarak zenginleştirilmiş. Bugün de bu geleneğin bir sonraki yıla zenginleştirilerek devredileceği bir haftanın eşiğindeyiz" dedi.

Törende konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda 'Dünden bugüne Manisa fotoğrafları' sergisi açıldı. Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri ve beraberindekiler Manisa'nın geçmiş dönemdeki fotoğraflarını ilgiyle inceledi.

Festival, 30 Nisan Sultan Cami'nde mesir saçım töreninin ardından sona erecek.