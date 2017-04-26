Mesir Macunu Festivali Başladı
Manisa'da 477. Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin açılışı kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Manisa'da 477. Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin açılışı kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan ve bu yıl 477.'si gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Manisa Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşüne Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık katıldı. Mehter Takımı öncülüğünde gerçekleştirilen kortejde yer alan temsili Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve Fatih Sultan Mehmet gibi Manisa'da şehzadelik yapmış Osmanlı İmparatorluğu padişahları vatandaşları selamladı.
Öte yandan kortejde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Hindistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Ukrayna, Sırbistan'dan gelen dans toplulukları birbirinden renkli dans figürlerini sergiledi. Vatandaşlar dans topluluklarının figürlerini beğeniyle izlerken, Hindistan'dan gelen dans topluluğunun kostümleri ise büyük ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonunda kortej Manisa Malta Parkı önünde son buldu. 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, saçım törenini yapılacağı 30 Nisan'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
(Aykut Yeniçağ / İHA)