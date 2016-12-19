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Meryem Uzerli 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Hangi Rolde?

Meryem Uzerli 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Hangi Rolde?

Meryem Uzerli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldığını açıklamıştı. Peki hangi rolde, ne zaman karşımıza çıkıyor? Meryem Uzerli Atv ekranlarında ne zaman boy gösterecek?

Meryem Uzerli 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Hangi Rolde?

Son dönemlerde oynadığı diziler reyting kurbanı olan Meryem Uzerli, ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde boy gösterecek.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik'in paylaştığı Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' kadrosuna Meryem Uzerli de katıldı.

MERYEM UZERLİ DİZİDE HANGİ ROLDE OLACAK?

Kameralar karşısına geçen ve çekimlere başlayan oyuncunun, kendisi için özel olarak Suzan karakterini canlandıracağı öğrenildi. Uzerli, dizide bir Rus ajanını canlandıracak.

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