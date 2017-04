Mersin Türkiye'nin En Kapsamlı Trafik Eğitim Parkı Açıldı

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı Trafik Eğitim Parkı'nı açtı. Tabelalar, trafik ışıkları, yaya geçitleri gibi her işaretin yer aldığı trafik parkı, kullanılan akülü araçlar yerine gerçek benzinli araçlar ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi. Merkez Mahallesi Mezitli Belediyesi Ortaokulu Jakaranda Koruluğu yanında hayata geçen Trafik Eğitim Parkı'nın açılışı, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Berat Gülçiçek, TED Mersin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdemir, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katılımıyla gerçekleşti.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Trafik Ekipleri tarafından uygulamalı eğitimin verildiği açılışta, Başkan Neşet Tarhan da çocukların kullandığı araçlardan birine binerek eğitime katıldı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı açılışta, öğrenciler anlatılan trafik kurallarını uygulamaya çalıştılar. Mezitli Belediyesi'nin TED Mersin Koleji ile birlikte hayata geçirdiği Trafik Eğitim Parkı büyük beğeni topladı. Toplam bin 200 metrekarelik alanda Türkiye'de ilk kez elektrikle çalışan araçların kullanıldığı trafik parkında uyarıcı levhalardan trafik ışıklarına, yaya geçitlerinden kaldırımlara kadar her şey orijinaline uygun bir biçimde yapıldı. Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde Mezitli Kaymakamlığı ve Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile organize şekilde gerçekleştirilecek etkinlikler sonrasında eğitim alan öğrencilere sertifikada verilecek.