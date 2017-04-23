Mersin Silifke Zakkum'dan Muhteşem Konser

Zakkum'dan muhteşem konser



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Grup Zakkum, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı.



İlçe merkezindeki Mukaddem Mahallesi'nde düzenlenen konserde sahne alan Zakkum, sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyledi.



Zaman zaman şarkılarına eşlik eden hayranlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Grup Zakkum, Teoman ve Cem Karaca'dan da şarkılar seslendirerek, hayranlarına unutulmaz akşam yaşattı.