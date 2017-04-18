Mersin Selim Bebeğin Yaşamı ABD'den Gelecek Ilaca Bağlı

Türkiye'de nadir görülen kas hastalığı Spinal Muskuler Atrofi (SMA) pençesinde ölüm kalım mücadelesi veren 8 aylık Selim Çakmak'ın sağlık durumu her geçen gün ağırlaşıyor.



Mersin'de oturan Abdullah Çakmak (36) ile Meltem Çakmak'ın (30) 3 çocuğundan en küçüğü olan Selim, 8 ay önce dünyaya geldi. İlk günlerde normal bebekleri gibi çevresine tepki veren küçük Selim, 70 günlük olduğunda motor hareketleri sıfıra inince ailesi onu doktora götürdü. Kadın Çocuk ve Doğum Hastanesi'nde tetkik ve tahlilleri yapılan küçük çocuğun Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı ortaya çıktı. Nadir görülen bir hastalıkla karşı karşıya kalan aile yaşadıkları şokun ardından bebeklerini tedavi ettirmeye başladı. 6 aydır evde tedavi edilen ve annesinin özel mama ve şırınga yardımı ile beslediği Selim'in hastalığının iyileşmesi için ABD'de üretilen ve tanesi 175 bin dolar değerindeki Spinraza adlı ilaca ulaşması gerekiyor.



BU İLAÇ TEK ÇAREMİZ



Küçük Selim'in babası Abdullah Çakmak, aile olarak hastalık karşısında çaresiz kaldıklarını belirterek, "Selim, şu anda 8 aylık. Biz 2-5, aylıkken farkına vardık. Hastaneyi götürdük, tahliller yapıldığında maalesef SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığının ilacı çok pahalı, tedavisi ise çok zor. İlaç yurt dışından üretiliyor. Tanesi 175 bin dolar olan ilaçtan 3 tane lazım. Bunu da karşılayacak durumda değiliz. Ancak bu ilaç devlet kanalıyla gelecek ve tedavi yapılacak. Yavrumuz gözümüzün önünde eriyor. Yurt dışında ilacı kullanan kişiler var. Bu ilacı alıp tedavi olabilen çocuklar var. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.



BAKANLIK ONAYI GEREKİYOR



Bir firmada asgari ücretle çalışan baba Çakmak, ilacın kullanımı için Sağlık Bakanlığı'nın onaylaması şartı olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:



"Sağlık Bakanlığı ilacı daha onaylamadı. Bakanlık onaylayıp, SGK ödeme kapsamına alacak ki SMA'lı aileler tedaviye başlasın. Yoksa başka türlü ilaca ulaşmak mümkün değil. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımızdan bu ilacın getirilmesi konusunda hassasiyet bekliyoruz. Çünkü bu çocuklar bu ilaca muhtaçlar. İlaç gelmese çocuklarımız yaşamıyor. Çocuklarımız ölmesin, ilaçlarımız gelsin. İmkansızlık içinde de çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarı ile son bir ayda 20 çocuk hastalık nedeni ile hayatını kaybetti. Bu çocuklar hayatın tadına varmadan gözlerini yumuyorlar. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın."