Mersin Erdemli'de Renkli Turizm Gezisi

Erdemli'de renkli turizm gezisi



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde Turizm Haftası nedeni ile düzenlenen etkinlikte, turizm öğrencileri tarihi mekanları gezdi.



Erdemli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği program sahildeki tören ile başladı. Buradaki programa Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Törenin ardından Kaymakam Pamuk ve öğrenciler için ilçenin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi. Katılımcılar, Kanlıdivane, Ayaş Antik Tiyatro, ören yerleri gibi turistik mekanları görme fırsatı buldu.



Kaymakam Pamuk, Turizm Haftası kapsamında Erdemli'deki tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla öğrencilerle birlikte gezdiğini belirterek, "Erdemli tarihi, denizi ve güneşi ile birlikte muhteşem bir yer. İlçede 20'nin üzerinde ören yeri bulunuyor. Ayrıca doğal güzellikleri ile de muhteşem bir ilçe olmakla birlikte bu noktada kendimiz gezip, tanıyalım ki daha sonra ülkemizin her yerinde ilçemizi tanıtma imkanımız olsun" dedi.



Belediye Başkanı Tollu ise "Ülkemizden ve yurt dışından herkesi bu güzellikleri göremeye davet ediyorum" diye konuştu. Başkan Tollu, ayrıca Belediye olarak bu yıl uluslararası bir tiyatro festivali düzenleyeceklerini ve mekan olarak Ayaş Antik Tiyatro'yu kullanacaklarını kaydetti.