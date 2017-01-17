Mersin'deki Sel

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, kentte geçen ay yaşanan selle ilgili olarak belediyelerin tıkanan menfezlerle ilgili harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.



Ercik, yazılı açıklamasında, kentte 29 Aralık 2016'da etkili olan sel nedeniyle incelemeler yapıldığını anlattı.



Taşkınların nedenlerinin araştırıldığını kaydeden Ercik açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Şehir merkezinde Deliçay, Öksüz ve Çavuşlu derelerinde güzergah boyunca tespitler yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde Deliçay dersinde herhangi bir taşkının yaşanmadığı tespit edilmiş olup, Öksüz ve Çavuşlu derelerinde ise yetkililerden aldığımız bilgiye göre, belli bir kesimin ilgili belediyesince menfez yapılarak üzerinin kapatıldığı buna istinaden menfez önlerinde biriken ağaç, materyal, rüsubat, çalı benzeri malzemelerin tıkaması sonucu yataktan çıkan su her iki tarafa taşarak taşkına neden olduğu tespit edilmiştir."



Ercik ayrıca, belediyelerin bu derelerde gerekli çalışmaları bir an önce yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.