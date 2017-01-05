Mersin'deki Sel

Mersin'de geçen hafta meydana gelen selde kaybolan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de katılımıyla sürüyor.



Kentte meydana gelen selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarına devam edildi.



AFAD ve itfaiye ile JAK ekipleri, aracın düştüğü merkez Toroslar ilçesindeki Yalınayak Deresi yatağında çalışma yaptı.



Yağış altında yapılan arama çalışmalarında ekipler sazlıklar ve çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Dereye inen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan sularda özel ekipmanlarla kayıp 2 kişiyi aradı.



İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki 9 dalgıç da dere ve derenin denize döküldüğü yerlerdeki arama çalışmalarını sürdürdü.



Öte yandan dün yapılan aramalara katılan Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen 2 dedektör köpek ile uzman ekibin de faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.



Mersin'de 29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak, debisi yükselen Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmişti. Çiftin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ve 25 yaşındaki yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu.