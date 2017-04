Mersin'deki Fetö Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de, Ankara merkezli başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 9'unun gözaltına alındığı bildirildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün 'emniyet personelinden sorumlu mahrem yapılanması' içerisinde yer aldıkları tespit edilen E.K., A.Y., M.Ç., D.K., A.S., A.O., M.D., G.Ç., Ö.F.K., M.N., M.K., İ.Ü., M.H., A.M., S.C., H.D. ve İ.A. hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildiği belirtildi.



Aralarında kamu personelleri ile öğretmen ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si Mersin merkez, 2'si Tarsus olmak üzere 9 kişi gözaltına alınırken, G.Ç., Ö.F.K., İ.Ü., A.M., S.C., H.D. ve İ.A.'nın ise arandığı ifade edildi.



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan M.N.'nin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturmadan dolayı cezaevinde bulunduğu belirtildi. - MERSİN