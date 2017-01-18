Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'de, kullandığı otomobili kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesindeki ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Nesih Bayramoğlu (20) yönetimindeki 33 BBN 67 plakalı otomobil, Okan Merzeci Bulvarı üzerinde Mezitli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir sitenin bahçesindeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Bayramoğlu'nun cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - MERSİN