Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi Kıyırgedik Mevkisi D-400 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Özmen'e (65), Mustafa D.'nin kullandığı 33 ZH 038 plakalı otomobil çarptı. Yolun kenarına savrulan ve ağır yaralanan Özmen, olay yerine gelen 112 acil servis ekibinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Özmen'in cenazesi, savcı ve Olay Yeri İnceleme Ekibinin incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sürücü Mustafa D. ise gözaltına alındı. - MERSİN