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Mersin'de 'Bylock'cu Polisler Adliyeye Sevk Edildi (2)

Mersin'de 'Bylock'cu Polisler Adliyeye Sevk Edildi (2)

TUTUKLANDILARMersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 'ByLock' kullandığı belirlenen 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verildi.

Mersin'de 'Bylock'cu Polisler Adliyeye Sevk Edildi (2)

TUTUKLANDILAR

Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 'ByLock' kullandığı belirlenen 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verildi. Polisler, cezaevine gönderildi.

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