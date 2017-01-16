TUTUKLANDILAR
Mersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 'ByLock' kullandığı belirlenen 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verildi. Polisler, cezaevine gönderildi.
Mersin'de 'Bylock'cu Polisler Adliyeye Sevk Edildi (2)
TUTUKLANDILARMersin'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) operasyonunda gözaltına alınan 'ByLock' kullandığı belirlenen 18 polis memurunun tutuklanmasına karar verildi.
TUTUKLANDILAR
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads