Mersin'de baba kız sel sularında kaldı. Mersin'de sel felaketi ile ilgili son durum ne? Mersin'de sel hayatı felç etti. Araçlar, vatandaşlar yollarda kaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen baba-kızın sel sularına kapılıp sürüklendiği korkunç anlar kameralara yansıdı. Mersin'de yağan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, 7 ilçede okullar bir günlüğüne tatil edildi. Belediyenin "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaptığı kentten gelen son görüntü tüyleri diken diken etti. Yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve kızın sel sularına kapılıp sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

SEL SULARINDA KALAN BABA KIZIN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

BABA KIZ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evlerinden çıkıp işe gitmek üzere yola çıkan baba kız 34'ncü caddeden geçerken sel sularına kapıldı. Sel sularında bir süre sürüklenen baba kız bir süre sonra kendi imkanlarıyla kurtulup ayağa kalktılar.

VELİLER ÇOCUKLARINI SIRTLARINDA TAŞIDI

Mersin'de gece yarısından itibaren başlayan yağış sabah saatlerinde etkili bir şekilde devam etti. Sabah okula ve işe gitmek isteyenler güç anlar yaşadı. Kentin farklı noktalarında birçok araç yağmurun oluşturduğu sel sularında kaldı. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşarken, bazı veliler çocuklarını sırtında taşımak zorunda kaldı.

8 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Vatandaşların kullandığı belediyeye ait toplu taşıma araçlarını da su bastı. Kenar mahallelerde bazı ev ve iş yerlerini su basarken, can ve mal kaybı olmadı. Bu gelişmeler üzerine Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzlar nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bir gün süre ile eğitime ara verildi.

MERSİN'DE SEL CAN ALDI

Mersin'de etkili olan kuvvetli yağış can aldı. Kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük kısmı, sular altında kaldı. Vatandaşlar yolun karşısına geçemedi. Mersin'de dün geceden beri etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir kadın ile bir erkek hayatını kaybetti. Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerde mahsur kaldı. Belediye "Gerekmedikçe dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu. Mersin'i şiddetli yağmur ve fırtına vurdu. Deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı. Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.

OKULLAR TATİL OLDU

Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdi.

BELEDİYE UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mersin Büyükşehir Belediyesi de yaptığı uyarıyla, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" çağrısında bulundu. Öte yandan, kentte eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı. Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden bu yana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şu an sıkıntımız yok. Fırtına daha artarsa da bilmiyorum ne olacak?" diye konuştu.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Mersin'de etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kentin sahil şeridinin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren başlayan, sabah saatlerinde de etkisini arttıran kuvvetli yağış nedeniyle Merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük kısmını su bastı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEMEDİLER

Taşan deniz sularının da etkisiyle ulaşıma kapanan caddede çok sayıda araç mahsur kaldı, iş yerlerini de su bastı. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, araçlarından çıkamayan ve yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar yolun karşısına geçmekte güçlük yaşadı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken suyun içine düşen kadının yaşadığı çile objektiflere böyle yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI: YAĞIŞ AFET DURUMUNDADIR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kocamaz, Mersin'de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını belirtti. Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını isteyen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır. Oluşturduğumuz kriz masasıyla gelen her talebe ulaşılmaktadır."





















