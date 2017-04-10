Mersin'de Ak Partili Gruba Taşlı Saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde halk oylaması için çalışma yapan, aralarında AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın da bulunduğu partililere, bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Özkan ve beraberindeki partili grup, halk oylaması için Tarsus ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.



Şahin Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan partililere çevredeki bir grup tepki gösterdi. Çoğunluğu küçük yaştaki kişilerden oluşan grubun taşlı saldırısına maruz kalan partililerden 5 kişi hafif yaralandı.



Yaralılar, kentteki devlet hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Özkan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Bu arada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, bu tarz girişimlerin kendilerine engel olamayacağını belirtti.



Çalışmalarına devam ettiklerini ve mahalledeki ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkan, "Milletimiz için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.