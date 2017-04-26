Mersin Çernobil'in Yıldönümünde Nükleer Santral Yapımlarına Tepki

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu, Çernobil nükleer faciasının 31'nci yılında, dünyanın nükleer felaketten dersini almasına rağmen, Türkiye'de santral yapılmak istendiğini ve buna izin vermeyeceklerini açıkladı.



Mersin Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri, ellerinde Çernobil nükleer faciasını anlatan fotoğraflar tuttu. Nükleer felaketin ardından yaşananları özetleyen Platform Sözcüsü Erkan Demir, Çernobil'in 20'nci yüzyılın gerçekleşmiş en büyük nükleer kazası olarak tarihe geçtiğini hatırlatarak bölgedeki yaşama son verdiğini söyledi. Türkiye'de de ısrarla nükleer santral yapılmak istenmesine anlam veremediklerini kaydeden Demir, "Yıllardır nükleer santral projeleriyle karşımıza çıkan hükümetlerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünya nükleer felaketlerden dersini aldı. Dünyanı gelişmiş ülkelerinin aksine Ak Parti hükümeti bu güne kadar yaşanan nükleer felaketlerden ders çıkarmadı. Sadece rant uğruna enerji maskesiyle topluma dayattığı kirli nükleer santral projelerine izin vermeyeceğiz" dedi.



Kazadan Türkiye'nin de etkilendiğini hatırlatan Demir, "Türkiye özelinde yoğun bir şekilde Karadeniz şu anda tam da o günleri yaşıyor. Kanserin çalmadığı kapı kalmadı. Kanserden bir yakınını kaybetmeyen kalmadı aramızda, felaket etkilerini acımasızca artarak gösteriyor. Çernobil'in çevreye verdiği zarardan bugüne kadar milyonlarca insan etkilendi. Bu güne kadar 112 bin kişinin hayatını kaybettiği geri kalan kesimin yüzde 90'ı ise kanser, yüksek tansiyon, mide ve bağırsak hastalıkları ile savaştığı bilinmektedir" diye konuştu.