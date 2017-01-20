Mersin Adliyenin 11'inci Katıda Intihar Girişimi

Adliyenin 11'inci katıda intihar girişimi



MERSİN'de kız arkadaşı tarafından terk edilen 26 yaşındaki Volkan Akbaş, adliye binasında intihar girişiminde bulundu.



2 ay önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Volkan Akbaş, Mersin Adliyesi'nin 11'inci katının balkonundan sarktı. Polis, itfaiye ekipleri ile adliye personeli Akbaş'ı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat direnen Volkan Akbaş, yanına gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ikna edildi. Kız arkadaşının kendisini terk ettiği için bunalıma girdiğini söyleyen Volkan Akbaş, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.