Merkez Bankası Genel Kurulu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin son yıllarda güçlü bir performans sergilediğini belirterek, "Yakın dönemdeki makroekonomik gelişmeler Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını teyit etmiştir" dedi.



Merkez Bankasının 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Bankanın İdare Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, para politikasının, enflasyonla mücadele ve dengeli büyümeye katkısıyla ekonominin uzun dönemli potansiyel büyümesini desteklemeye devam edeceğini, yapısal reformlardaki ilerlemelerin ise Türkiye'nin büyüme potansiyelini artırarak enflasyonla mücadeleye ilave destek sağlayacağını kaydetti.



Bu bağlamda, beşeri sermaye ve işgücü piyasalarına yönelik adımlar, teknoloji ve yenilikçiliği destekleyen bir yapının oluşturulması ve tasarrufların artırılmasının başlıca reform alanları olarak öne çıktığına değinen Çetinkaya, Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamaya yönelik oluşturdukları strateji ve bunun bankanın yapılanmasına ve faaliyetlerine yansımaları hakkında bilgi verdi.



Çetinkaya, bankanın yasayla belirlenmiş temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunun altını çizerek, bunun konunun önemini açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.



Ekonomi yazınında fiyat istikrarının orta ve uzun vadede toplumsal refaha doğrudan katkısı konusunda bir uzlaşının olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Buna göre, fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması ekonomide öngörülebilirliği artırır, yatırım ve finansman koşullarının iyileştirilmesi için elverişli bir ortam sağlar. Fiyat istikrarını sağlama konusunda merkez bankaları birincil role sahiptir. TCMB de yasayla belirlenmiş amacı doğrultusunda para politikası araçlarını halihazırda etkin biçimde kullanıyor. Geçmiş tecrübeler fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanabilmesi için enflasyonla mücadelenin bütüncül bir çaba ve yapısal bir yaklaşımla desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor. Ödünleşimlerin asgari düzeyde tutularak kalıcı sonuçlar elde edilmesi bakımından ekonomideki ilgili tüm kurum ve paydaşların sürece katkıda bulunması büyük önem taşıyor." diye konuştu.



"Gıda Komitesinde sergilenen ortak kurumsal çaba genişletilecek"



Çetinkaya, enflasyon katılığını artıran yapısal konularda ilerleme sağlanmasının önemine de dikkati çekerek, 2016'nın fiyat istikrarı odağının güçlendirildiği ve iletişim politikasında önemli adımlar atıldığı bir dönem olduğunu söyledi.



Geçen 10 yılda yaşanan deneyimler ışığında, fiyat istikrarına kalıcı olarak ulaşmak için bütüncül bir strateji tasarlayarak kamuoyuyla iletişimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:



"Bu strateji, Merkez Bankasının para politikası araçlarını enflasyonla mücadele yönünde gerektiği zamanda ve ölçüde kullandığı bir çerçeveye ilaveten yapısal unsurlara dair farkındalığı artırarak paydaşlarla ortak çabayı esas alan bütüncül bir yapı öngörüyor. Yapısal alanlarda çözüm önerilerine katkıda bulunmak ve ortak bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla geçtiğimiz yıl önemli adımlar attık. Bankamız bünyesinde yeniden yapılanmaya giderek Yapısal Ekonomik Araştırmalar Birimimizi kurduk. Böylelikle, reel sektörle yakın iletişim halinde enflasyonla mücadelede yapısal alanlarda çözüm önerileri geliştirecek bir kurumsal kapasite oluşturmuş bulunuyoruz. Bu yeni birimimiz politika oluşturma sürecine destek sağlama çalışmaları ve yürüttüğü araştırmalara ilave olarak iki önemli konuda da faaliyette bulunuyor. Bunlardan ilki Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) kapsamındaki faaliyetlerden oluşuyor. Diğeri ise reel sektöre ilişkin bölgesel ve sektörel saha bilgisi derlenmesine ilişkin çalışmaları kapsıyor."



Çetinkaya, enflasyonda yüksek oynaklığa yol açan gıda fiyatları konusunda çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Gıda Komitesinin 2016'da yeni bir yapıya kavuştuğunu hatırlatarak, önümüzdeki dönemde Gıda Komitesinde sergilenen ortak kurumsal çabanın fiyat istikrarıyla ilişkili diğer yapısal alanlarda genişletilerek hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasının planlandığını bildirdi.



Fiyat istikrarına kalıcı olarak ulaşabilmek için yapısal konulardaki çabaların bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesinin önemine işaret eden Çetinkaya, bu çerçevede son yıllarda reel sektörü yakından izleme ve anlama çabalarını güçlendirme yoluna gittiklerini anlattı.



Çetinkaya, ekonomiye dair güncel gelişmeleri takip ve reel sektörle iletişim ağlarını sağlamlaştırmak amacıyla yaptıkları firma görüşmelerinin kapsamını genişleterek süreci daha etkin yönetmek üzere banka organizasyon yapısında gerekli düzenlemeleri yaptıklarını vurguladı. Çetinkaya, şöyle devam etti:



"Merkez Bankası olarak, düzenli aralıklarla ülkemizin farklı şehirlerindeki firmaları ziyaret etmekteyiz. Bu görüşmelerde, bir yandan firmaların faaliyet ve beklentilerine dair değerlendirmelerini alırken, diğer yandan da yapısal sorunların tespit edilmesine gayret ediyoruz. Bütün bu çabaların etkinliğini ve kamuoyu nezdinde farkındalığı artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl içinde kamuoyuyla iletişimi güçlendirmek için bazı yenilikler yaptık. Bu doğrultuda, ilk olarak reel sektör temsilcileri ve finans kuruluşlarıyla düzenli toplantılar gerçekleştirildi. Ardından, yatırımcı ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler artırıldı ve kapsamı genişletildi. İletişim alanında güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sosyal medya araçlarını daha aktif kullanmaya başladık. Ayrıca, bankamız çalışanlarının görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilmeleri, tartışmaya açmaları ve ekonomi gündemine zamanlı katkıda bulunabilmeleri amacıyla, 'Merkezin Güncesi' adlı blog sitesini açtık. Yeni iletişim faaliyetlerimizle, farklı hedef kitlelerin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalarımızı büyük ölçüde iyileştirmiş bulunuyoruz."



"İktisadi faaliyet toparlanma eğilimine girdi"



Türkiye ekonomisinin son yıllarda güçlü bir performans sergilediğini ifade eden Çetinkaya, yakın dönemdeki makroekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini vurguladı.



Çetinkaya, maliye politikası ve makroihtiyati politikaların destekleyici duruşunun katkısıyla iktisadi faaliyetin toparlanma eğilimine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Diğer taraftan, para politikası fiyat istikrarını sağlama yönünde etkin şekilde kullanılmaktadır. Önümüzdeki dönemde yapısal alanlarda atılacak adımların fiyat istikrarına kalıcı biçimde ulaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Bankamız, yasayla kendisine verilen görev çerçevesinde fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrarı da gözeterek Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir büyüme sürecine katkı yapmaya devam edecektir. Küresel ölçekte öngörülebilirliğin düşük olduğu bir dönemden geçerken bize düşen en önemli görev, temel hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."



Çetinkaya, Merkez Bankasının 85'inci yılını geride bıraktığını hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası köklü geçmişi ve sahip olduğu kurum kültürüyle ülkemizin en önemli ekonomi kurumlarından biridir. Bankamız geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomik istikrara ve ülke refahına katkı yapmayı amaçlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir." diyerek konuşmasını tamamladı.



(Bitti)