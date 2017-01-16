Merkez Bankası Bugün de Haftalık Repo İhalesi Açmadı

Piyasaya verdiği likiditeyi kontrol ederek lirada sıkılaştırma yapmaya devam eden Merkez Bankası, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, bugün de haftalık repo ihalesi açmadı.



Haftaya rekor düzeylere yakın başlayan dolar ve euro, Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasına rağmen, gün boyu yatay hareket etti.



Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı gerginlikle geçen hafta tarihi rekorunu 3.94 lirayı gören ve ardından Merkez Bankasının müdahalesiyle haftayı 3.73 lira ile kapatan dolar, yaklaşık yüzde 1.5 artışla 3.77 - 3.78 lira aralığında hereket ediyor.



Euro da geçen haftaki 4.17 liralık tarihi rekorundan sonra düşüşe geçmiş ve haftayı 4.03 lira ile tamamlamıştı. Hafta sonu 3.97 liraya kadar düşen euro, bu sabah güne 4.00 lirayla başladıktan sonra gün boyu bu düzeylerde hareket etti.



Merkez Bankası, bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı haftalık repo ihaleleri yerine, Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 ile bir miktar fonlama sağladı. Merkez Bankası bu yolla, liranın maliyetini artırarak kurdaki yukarı yönlü hareketi frenlemeye amaçlıyor.