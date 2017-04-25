Merkel ve Schulz'un Tv Düellosu 3 Eylül'de

Almanya'da 24 Eylül Pazar günü yapılacak olan Federal Parlamento seçimlerinde Başbakan Angela Merkel (CDU) ve rakibi Martin Schulz (SPD) seçimden üç hafta önce TV'de karşı karşıya gelecekler. 3 Eylül tarihinde gerçekleşecek buluşma ARD, RTL, Sat.1 ve ZDF kanalları tarafından canlı olarak yayınlanacak. Bir buçuk saat sürmesi planlanan programda iki lidere soruları Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Peter Kloeppel ve Claus Strunz soracak.



Konuların önceden belirleneceği TV düellosundaki konuşma sırası ise, kura ile saptanacak.



Liderlerin televizyon ekranlarında kozlarını paylaşmaları 2002 yılında Gerhard Schröder ile Edmund Stoiber arasında başlamış, 2005, 2009 ve 2013 seçimlerinde de dönemin liderleri tarafından tekrarlanmıştı. - Dortmund