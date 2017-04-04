Merkel ve Hollande, Ukrayna İçin Putin'le Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda Ukrayna'yı görüştü.



Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hollande ve Merkel'in Putin'i arayarak dün St. Petersburg'da düzenlenen saldırı nedeniyle taziye dileklerini de ilettikleri ifade edildi.



Taraflar, görüşmede terör tehlikesine karşı istihbarat birimleri arasındaki bilgi alışverişinin artırılması konusunda mutabık kaldı.



Putin, Merkel ve Hollande, Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirirken kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gibi konuların üzerinde durdu.



Görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki insani durum ve AGİT misyonuyla ilgili konuların da ele alındığı belirtildi. - Moskova