Mercedes-Amg Gt Konsept New York'ta Sergilendi

CARMEDYA.COM – Mercedes’in geliştirdiği en seksi konsept modellerinden olan AMG GT, New York Otomobil Fuarı’nda sahne aldı.

Mercedes-Amg Gt Konsept New York'ta Sergilendi




Kaynak: Carmedya.com

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