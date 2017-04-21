Meram Projesinin Açılış Töreni
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen Mesleki Rehabilitasyon Merkezi MERAM Projesinin açılışı yapıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen Mesleki Rehabilitasyon Merkezi MERAM Projesinin açılışı yapıldı.
Manisa Adliye Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirilen MERAM projesi tanıtım törenine Manisa Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, MOSB Başkanı Sait Türek ve diğer davetliler katıldı.
Törende konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Nurullah Menteşe, projenin Denetimli Serbestlik Tedbiri altında bulunan hükümlüler, eski hükümlüler, hükümlü yakınları ve suç mağdurlarının mesleki eğitim ve işbaşı eğitimlerinden geçirilerek istihdam edilmesini amaçladığını kaydetti.
Toplam 761 bin lira maliyetli 11 projenin hazırlandığını kaydeden Menteşe, projelerin hazırlanmasında emeği ve desteği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ettiğini söyledi.
Projenin toplumda el atılmayı bekleyen önemli noktalardan olduğunu belirten MOSB Başkanı Türek ise bünyelerinde ZEKİ Korumalı İş Merkezini açtıklarını hatırlatarak, MERAM projesi kapsamında yeni bir yaşam alanı açmaya çalışan insanlara yardımcı olmak için üstlerine büyük görevler düştüğünü belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından projede emeği geçen kişi ve kurumların temsilcilerine Vali Güvençer ve Başsavcı Şimşek tarafından plaket verildi.