Meral Akşener: 'Hayır' Çıkmasın, Pyd ve Ypg ile Cenevre'de Masaya Otururlar (1)

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, "17 Nisan'dan itibaren eğer 'hayır' çıkmasın, net bir şekilde söylüyorum. Rusya'nın talebiyle Amerika'nın talebiyle YPG ve PYD ile Cenevre'de masaya otururlar. Suriye'dekini tanırlar. Barzani'yi zaten tanıdılar ve sonuç itibariyle kala kala Türkiye'nin güneydoğusu kalır ki onu da haydi haydi verirler" dedi.



Meral Akşener, referandum da 'hayır' kampanyasını bugün Isparta'da sürdürdü. Ispartalılara hitap eden Akşener, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandum una ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Bu anayasa niçin oluyor, niçin birden önümüze getirildi?' sorusunu soran Akşener, "Bu anayasa değişikliğinin içinde seçilecek kişinin çocuğunun, geçmişte bakanlık yapanların daha sonra bakanlık yapacak olanların ömür boyu yargılanamayacağı bir zırh var zırh. Sadece bunun için bile 'hayır' diyeceğiz. Bir kişiye savaş yapma yetkisi, eyalet kurma yetkisi, örtülü ödeneği istediği gibi harcama yetkisi; vali, kaymakam, rektör, emniyet müdürü, hakim, savcı atama yetkisi ve aynı kişi bir partinin de genel başkanı. Bütün bunlara baktığınız zaman böyle bir yetkiyi kocama da vermem oğluma da vermem" diye konuştu.



"'HAYIR' ÇIKMASIN, SURİYE'DEKİNİ TANIRLAR"



Halk oylamasından 'hayır' çıkmaması halinde 17 Nisan'dan sonra Türkiye'nin, Rusya ve ABD'nin talebiyle PYD ve YPG ile Cenevre'de masaya oturacağını iddia eden Meral Akşener, şunları söyledi:



"Kiminizin ablasıyım, kiminizin anası yaştayım, kiminizin de kardeşi yaşındayım. Samimiyetle söylüyorum. Bir kere 'evet' derseniz bir daha bu ülkede seçimler sadece tiyatro olur. Onun için hepimiz, hepiniz inşallah çocuklarımız için kadınlarımız için ülkemiz için Kürdistan kurulmasın, diye eyaletlere bölünmesin, diye Suriye'deki YPG ve PYD'nin; buraya yazıyorum. 17 Nisan'dan itibaren eğer 'hayır' çıkmasın, net bir şekilde söylüyorum. Rusya'nın talebiyle Amerika'nın talebiyle YPG ve PYD ile Cenevre'de masaya otururlar. Suriye'dekini tanırlar. Barzani'yi zaten tanıdılar ve sonuç itibariyle kala kala Türkiye'nin güneydoğusu kalır ki onu da haydi haydi verirler. Eyalet kurma yetkisinin verildiği, savaş açma yetkisinin verildiği bir anayasaya aziz Türk milleti 'hayır' diyecek"