Menteşe'de Ev Yangını

Menteşe ilçesinde bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Akyol Mahallesi'ndeki bir fırının üst katında bulunan Mehmet Ünal Öztep'e ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangına ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlarca yapıldı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Olay anında kimsenin evde bulunmadığı ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan, yangının ilk çıktığı anda bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde, alevlerin kısa sürede evi sardığı görülüyor.