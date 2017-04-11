Memur-Sen Orhaneli'de 'Evet' İçin Buluştu
Memur-Sen Orhaneli'de 'evet' için buluştuBURSA - Referandum sürecinde 'evet' için Bursa'da meydanlara inen Memur-Sen İl Temsilciliği, Mustafakemalpaşa'da startını verdiği konferansların sonuncusunu Orhaneli'nde gerçekleştirdi.
Memur-Sen Orhaneli'de 'evet' için buluştu
BURSA - Referandum sürecinde 'evet' için Bursa'da meydanlara inen Memur-Sen İl Temsilciliği, Mustafakemalpaşa'da startını verdiği konferansların sonuncusunu Orhaneli'nde gerçekleştirdi.
Dağ bölgelerine yönelik programa Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve çok sayıda üye katıldı. Numan Şeker, 1 milyon üyesi ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduklarının hatırlatarak, "Eğer 28 Şubat sürecinde 1 milyonluk Memur-Sen teşkilatı olsaydı 28 Şubat'ı bu ülkeye asla yaşatamayacaklardı. O gün vesayetçiler 28 Şubat'ı yaşattılar. Ama hamd olsun şu an Türkiye'de 1 milyonu aşkın Memur-Sen camiası 15 Temmuz'da olduğu gibi bunlar bu işe bir daha cesaret edemeyecekler. Bir yandan millet için çalışırken diğer yandan da Ağustos ayında 4. Dönem Toplu Sözleşmede masanın başında oturmak için 15 Mayıs sendikal seçimleri noktasında gereken gayreti gösteriyoruz. Bu 16 Nisan referandum u, 15 Mayıs sendikal seçimleri, 1-30 Haziran ve 1-30 Ağustos tarihleri arasında olacak toplu sözleşmesüreçleri için çok ciddi çalışmalar içerisine girdik. Her zaman milletin değerleri yanında durarak, bu milletin ve ümmetin geleceği için çalışmaya büyük hassasiyet gösteriyoruz.
Ana muhalefetin kendi lehlerine çalıştığına dikkat çeken Numan Şeker, "Kemal Kılıçdaroğlu gibi hamd olsun Türkiye'de bir ana muhalefet lideri var. Onun sayesinde bize çalışmak düşmüyor. O kendi çalışmasını bizim lehimize yapıyor. Yürüyen merdivenlerde ters inen, kendisine seçimlerde oy kullanamayan bir insan şimdi yalanlar üzerine her şeyi ikame etmeye çalışıyor. Her zaman 'dini istismar ederek siyaset yapıyor' diyenler, şimdi 8-9 yaşındaki çocukları reklamlarında kullanarak; dini söylemlerle istismar ederek propaganda yapıyor. En kötüsü de 28 Şubat'ları yaşamamış bugün oy kullanacak olan gençler üzerinden bu siyaseti yapıyor. Bu gençlere deniliyor ki '18 yaşında hem seç, hem de seçil', bu gençler bu hakka 'hayır' diyor. Muhalefet, gençler üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyor. Onun için bu gençlere yönelik çalışmalar yapmak için ciddi manevi sorumluluğumuz var" diye konuştu.
Memur-Sen'in Türkiye'nin ses getiren en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bu kadar tarihi önemi haiz seçimde faal rol almasından dolayı Memur-Sen'i tebrik ediyorum. Şu an referandum arifesindeyiz. 100 yıl sonra tarihler bugünleri evet çıktığı takdirde bizi hayırla yad edecek. Çünkü demokrasimiz çok ciddi bir imkanı eline geçirdi. Tarihin en büyük ihanetlerinden bir tanesi 15 Temmuz'un içerisinden böyle bir hayır çıkması da yine her şerde bir hayır olduğunun göstergesidir. Gölgeli vesayetçi demokrasiden gerçek ve aydınlık demokrasiye geçişi sağlamaya vesile olmuştur. İnşallah 16 Nisan'da sandıktan çıkacak 'evet' ile biz demokrasimizi taçlandıracağız" dedi.