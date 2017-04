Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Evet' Diyeceğiz, İnsanlığın Büyük Özlemlerini Gerçekleştireceğiz"

16 Nisan halk oylamasına sayılı günler kala "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet" programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Evet diyeceğiz. Bu ülkenin rüyalarını değil, insanlığın büyük özlemlerini gerçekleştirmek için sonuna kadar direneceğiz" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Siirt'te düzenlenen "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet" programına katıldı. Memur-Sen üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Yalçın'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yalçın, Memur-Sen'in bir emek hareketinden öte erdemliler hareketi olduğunu belirterek, "Memur-Sen bu ülkede sendikacılığı ideolojik bir zeminden çıkarıp hak ve özgürlük zeminine getiren, emek ve alın teri mücadelesini hakkıyla yerine getiren bir teşkilattır. Onun için bu ülkede özgürlük ve demokrasi adına bir mücadele, bir sorumluluk varsa Memur-Sen o taşın altına elini koyar. Biz bu ülkedeki en büyük sivil toplum örgütü olarak her zaman demokrasiden ve özgürlükten yana olmuştur. Kamusal alan yalanını bu örgütlü gücümüz sayesinde bitirdik. Bir takım vesayet odaklarının kılık kıyafet dayatmasına ve inanç özgürlüğünün askıya alınmasına karşı durmuştur ve 12 milyon imza toplayarak başörtüsünün serbest olmasının yolunu açmıştır" ifadelerini kullandı.



"Emek için olduğu kadar 'evet' için de çalışıyoruz"



Türkiye'nin büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirten Yalçın, "Türkiye tarihi bir tercihin eşiğinde. Önümüzde iki seçenek olacak; ya Türkiye'nin yerinde saymasına, demokrasi diye bize yutturulan vesayet odaklarının giderek büyümesine ve güçlenmesine sebep olan bir sistemle devam edeceğiz veya Türkiye'nin önünü açacak, istikrarın da getirisiyle ekonominin büyüdüğü ve refah seviyesini arttıracak, doğrudan millet iradesini esas alan bir sistemle yeniden bismillah diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Bu ülkenin rüyalarını değil, insanlığın büyük özlemlerini gerçekleştirmek için sonuna kadar direneceğiz. Biz milyonlarca kamu çalışanının hakkı için çalışan, onların alın terinin hakkının ödenmesi noktasında mücadele eden bir emek örgütüyüz. Ancak, emek yalnızca maaş pazarlığı yaparak korunmaz. Emeğin erimesine ve yok olmasına neden olan, emeğin karşılığının değersizleşmesine neden olan ne varsa onun karşısında durmak da gerekir" dedi.



"Bir yılda bir hükümetin değiştiği yerde ekonomi büyümez"



Yalçın, mevcut sistemin koalisyon krizlerine neden olduğunu belirterek, "Sandığa gidip oy veren milletin, acaba hükümet kurulacak mı diye düşünmemesi hemen işine gücüne bakması gerekir. veya birkaç partinin bir araya gelip hükümet etmeye çalışıp da edemediği bir sistemin olmaması gerekir. Biz sabit gelirliler koalisyon dönemlerinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Cebimizdeki paranın değeri ancak istikrar dönemlerinde artıyor. Onun için istikrar için evet diyoruz. 90 küsur yıllık Cumhuriyet tarihinde kurulan hükümetlere baktığımızda ortalama bir yıla bir hükümet düşüyor. Bürokrasi de ufak bir değişiklik olduğu zaman sistem tepetaklak oluyor. Bir belediye başkanı değiştiğinde sistem sil baştan yeniden yapılandırılıyor. Bu kadar çok hükümetin kurulduğu bir ülkede ekonominin büyümesi söz konusu değil. Onun için istikrar gerekiyor" şeklinde konuştu.



Birilerinin 16 Nisan halk oylamasını farklı şekillerde tarif edebileceğini belirten Yalçın, "16 Nisan'ın kıymetini bu teşkilat anladı, tıpkı altının değerini sarrafın anladığı gibi. Çünkü biz olanları görüyor, neyin nereden tetiklendiğini biliyor, hangi sıkıntıları yaşadığımızı not ediyor ve bu ülkenin yarına yolculuğunda dönüm noktası olan 16 Nisan'a ilişkin yeni bir inisiyatif alırken bunun neye tekabül edeceğini çok iyi hesaplıyoruz" diye konuştu. - SİİRT