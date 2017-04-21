Melek Öğretmen Yasa Boğdu
MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde otomobiliyle yaptığı kazada ağır yaralan ve kaldırıldığı Denizli Servergazi Hastanesi'nde 10 gün sonra yaşamını yitiren rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni 27 yaşındaki Melek Tunç, görev yaptığı Sarıgöl'deki öğrenci ve meslektaşlarını yasa boğdu.
MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde otomobiliyle yaptığı kazada ağır yaralan ve kaldırıldığı Denizli Servergazi Hastanesi'nde 10 gün sonra yaşamını yitiren rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni 27 yaşındaki Melek Tunç, görev yaptığı Sarıgöl'deki öğrenci ve meslektaşlarını yasa boğdu. Görev yaptığı sınıfa fotoğrafı, öğrenci ve meslektaşlarının duygularını dile getirdiği notlar asılıp, masası çiçeklerle donatılan Melek öğretmenin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'e gönderildi.
Kadrosu Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde olan ancak bir süre önce Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ne geçici olarak görevlendirilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmeni Melek Tunç, geçen 10 Nisan'da İzmir'deki ablasını ziyaret ettikten sonra Manisa Sarıgöl'deki evine dönerken Alaşehir Sanayi Sitesi yakınlarında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ağır yaralanan Tunç, Denizli Servergazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tunç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Melek öğretmenin yaşamını yitirmesi Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi ve Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'ndeki öğretmen arkadaşları ve öğrencilerini yasa boğdu.
Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde Melek öğretmenin görev yaptığı sınıfın kapısına Melek öğretmenin fotoğrafı ve öğrenci ve meslektaşlarının duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu notlar asılırken, masası çiçeklerle donatıldı. Melek öğretmen için ayrıca meslektaşları tarafından Kuran-ı kerim okutuldu.
Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, "Hayatının baharında yaşamını yitiren meslektaşımız Melek Tunç, ilk olarak göreve Sarıgöl'de başlamıştı. Beş yıldan bu yana görev yapmaktaydı. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri arasında çok seviliyordu. Allah, rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşımızın güler yüzünü hiç unutmayacağız" dedi.
Öğretmen Melek Tunç'un cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'e gönderildiği belirtildi.
- Manisa