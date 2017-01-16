Müzik Festivali'nde Eğlence Kanlı Bitti 5 Kişi Vuruldu

Meksika'da bir müzik festivalinde ateş açılması sonucunda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

KALABALAĞIN İÇİNE ATEŞ AÇILDI

Meksika'nın Yucatan Yarımadasında yer alan, Playa Del Carmen şehrinde düzenlenen BPM Festivali'nin kapanış partisinde kalabalığın içinde ateş açıldı. Bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybedenler arasında olduğu ifade edildi.

SALDIRIYI DJ TWİTTER'DAN DUYURDU

Festivalde yer alan DJ Jackmaster saldırıyı Twitter'dan duyurdu. Kalabalığın arasından birkaç el ateş edildiğini ifade eden DJ Jackmaster birkaç dakika sonra festival alanının başka bir bölgesinden de silah seslerinin geldiğini belirtti.

FESTİVALDEKİ SALDIRININ KARTTELE İLGİLİ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

350'den fazla sanatçının katıldığı festivale binlerce müzik sever akın etti. Festivalin websitesinde silahlı saldırının kartelle ilgili olabileceği iddia edildi.

FESTİVALDEKİ BÜTÜN PARTİLER İPTAL EDİLDİ

Festival organizatörleri bütün parti ve eğlencelerin iptal edildiğini ve polis tarafından soruşturmanın başladığını Twitter üzerinden duyurdu. Katılımcılara durum kontrol altına alınana kadar otellerini terk etmemeleri önerildi.

