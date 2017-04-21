Mehmet Ekici'den Kadıköy Pozu!

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi kesinleşti. Devre arasında Trabzonspor'a çok cazip bir teklif sunan fakat geri dönüş alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla şimdiden ön protokol yaptı.



27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 4+1 yıllık olacak. İlk iki yıl 1 milyon 750 bin euro alacak olan Ekici'nin sonraki iki sezonda ise 1 milyon 600 bin euro garanti para alması bekleniyor.



Mehmet Ekici şimdiden kendine Bağdat Caddesi'nde ev aldı ve Fenerbahçe kongre üyesi iş adamı Tarık Aksu ile bir cafede poz verdi.



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(Fotospor)