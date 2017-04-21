Mehmet Ekici'den Kadıköy Pozu!
Fenerbahçe ile ön protokol imzalayan Mehmet Ekici, Bağdat Caddesi'nden kendine ev aldı.
Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi kesinleşti. Devre arasında Trabzonspor'a çok cazip bir teklif sunan fakat geri dönüş alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla şimdiden ön protokol yaptı.
27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 4+1 yıllık olacak. İlk iki yıl 1 milyon 750 bin euro alacak olan Ekici'nin sonraki iki sezonda ise 1 milyon 600 bin euro garanti para alması bekleniyor.
Mehmet Ekici şimdiden kendine Bağdat Caddesi'nde ev aldı ve Fenerbahçe kongre üyesi iş adamı Tarık Aksu ile bir cafede poz verdi.
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(Fotospor)
Kaynak: Sporvadisi.com
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