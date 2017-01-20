Meclis'te Bu Kez 'Senin Kadının, Benim Kadınım' Kavgası Çıktı!

Anayasa değişikliği görüşmeleri Meclis'te yine tartışmalar gölgesinde başladı. Eski CHP'li Aylin Nazlıaka'nın kendini kürsüye kelepçelemesinin ardından kadın vekiller Nazlıaka'yı Genel Kurul'dan zorla çıkarmak isteyince arbede çıktı. Bazı kadın vekiller çıkan arbede sırasında yaralandı. Ardından ise tartışmalar bitmedi.

CHP'Lİ ALTAY BAHÇEKAPILI'YA SALDIRIYI KINAYINCA TARTIŞMA ÇIKTI

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci oturumunda söz alarak, yaşanan olayları kınadığını söyledi. Bu sırada Ak Partili Özcan Ulupınar, "sana ne" diye bağırarak karşı koyunca ikinci gerilim yaşandı. CHP'li vekiller ile Ak Partili Özcan Ulupınar birbirlerinin üzerine yürüdü. Bu sırada yaşananlara tepki gösteren CHP'li Tuncay Özkan, 'Adalet istiyorum" diye bağırarak oturduğu sırayı yumrukladı. AK Parti ve CHP milletvekilleri girerken, birleşime ara verildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 8'inci maddenin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri söz alarak, yaşanan gerginliklere ilişkin görüşlerini paylaştılar.



AK PARTİLİ BOSTANCI: CHP'Lİ ALTAY'A HAKARET KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, milletvekillerinin hep beraber ülke için mesai harcadıklarına işaret ederek, Engin Altay'a yönelik hareketi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bir grup başkanvekilinin üzerine koşarak saldırmanın Meclis tarihinde yaşanmamış bir olay olduğunu söyledi. AK Parti milletvekilinin Engin Altay'a yaptığı saldırının açıkça ceza gerektirdiğini ifade eden Özel, olayı en şiddetli şekilde kınadığını belirtti.

ÖNDER: SENİN KADININ, BENİM KADINIM YAKLAŞIMINI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise grubu adına yaptığı konuşmada, kadınları sahiplenmeye yönelik ifadeleri ve onlara gösterilen şiddeti eleştirdi. Önder, "Kadınlar hiç kimsenin bir şeyi değildir, 'Benim kadınım, senin kadının' yaklaşımlarını kabul etmek mümkün değildir." diye konuştu.





