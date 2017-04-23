Meclis'in 97'nci Yıl Dönümü Oturumunda 'Saygı Duruşu' Tartışması (4)

KILIÇDAROĞLU: HİÇBİR KİŞİ TBMM'Yİ FESHEDEMEZ, NOKTA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Türkiye'yi seçimle gelenlerin yönetmesini isterim. Cumhurbaşkanı seçimle gelmiştir. Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekalet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Seçimle gelmeyenlerin yönetmesi bir saat, bir dakika, bir saniye bile olsa bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir. Nokta" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine söz alan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu hali hazırdaki bizim anayasamızda da mevcuttur. Canlı örneğini söyleyeyim: Numan Kurtulmuş başbakan yardımcısı olarak tayin edildi. ve başbakana vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi ama vekalet etti. Yürütme görevini yapan cumhurbaşkanı vekaletini istediği çalışma arkadaşlarının birine verebilir yeni değişiklikte" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine ilişkin resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Yeni sistemde cumhurbaşkanına vekalet edecek kişinin seçilmiş değil, atanmış olacağını ve cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti sıralarından tepki geldi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarına dönerek, "Beni dinlemek zorundasınız. Milli irade milli irade diyorsunuz. Milli iradeyi satıyorsunuz. Milli irade varsa burada tecelli etmiştir. Hiçbir makam mevki, kişi, sınıf TBMM'yi feshedemez. Nokta. Bu kadar" dedi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise milletvekillerini "Herkes kendi görüşlerini ifade etmekte serbesttir. Hatibe müdahale etmeyiniz" diye uyardı.



YILDIRIM: CANLI ÖRNEĞİ NUMAN KURTULMUŞ



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerine kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım ise şunları söyledi:



"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplanan Meclis'te böyle bir tartışma içinde olmayı arzu etmezdik. Ancak bazı doğruların bilinmesi adına söz aldım. Bir kere sayın genel başkan, cumhurbaşkanına vekalet edecek başkan yardımcısının cumhurbaşkanı yardımcısının demokratik bulmadığını ifade ediyor. Arkadaşlar bu hali hazırdaki bizim anayasamızda da mevcuttur. Canlı örneğini söyleyeyim: Numan Kurtulmuş başbakan yardımcısı olarak tayin edildi. ve başbakana vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi, vekalet etti. Anayasamızda bakanların meclis içinde olabileceği gibi meclisten de atanacağına dair hüküm var. Vekalet meşruiyet aslında, Cumhurbaşkanının seçilmesiyle oluşmuştur. Yürütme görevini yapan cumhurbaşkanı vekaletini istediği çalışma arkadaşlarının birine verebilir yeni değişiklikte. Bu da cumhurbaşkanı yardımcısıdır"



"DİLİMİZDE TÜY BİTTİ"



Başbakan Yıldırım, Meclis'in feshi konusundaki açıklamalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Meclisin feshedilmesi meselesidir. Dilimizde tüy bitti. Böyle bir şey olmadığını cumhurbaşkanlığını seçimlerini yenilemek meselesi olduğunu anlattık. Bu Meclis iki sefer feshedilmiştir. 1960 ve 1980'de. 15 Temmuz' da çalıştılar buna ama derslerini aldılar. Mesele bu kadar açıkken sayın genel başkan hala 16 Nisan öncesinde. 16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. Bundan sonra önümüze, geleceğe bakmak lazım. Ülkemizi milletimizi muasır medeniyetler ötesine taşıtacak çalışmaların bu çatı altında gerçekleştirmemiz lazım"



KILIÇDAROĞLU: İSTER MUHTAR İSTER CUMHURBAŞKANI OLSUN, GÜCÜNÜ MİLLİ İRADEDEN ALMIYORSA REDDEDERİZ



Başbakan Yıldırım'ın yanıtı üzerine tekrar kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi seçimle gelenlerin yönetmesini isterim. Cumhurbaşkanı seçimle gelmiştir. Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekalet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Seçimle gelmiyorsa milli iradenin saygınlığına gölge düşürülmüş olur. Darbe dönemlerinde seçimle gelmeyenler Türkiye'yi yönetmiştir. Seçimle gelmeyenlerin yönetmesi bir saat, bir dakika, bir saniye bile olsa bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir. Nokta. Sayın Kurtulmuş'un vekalet etmesi reddettiğimiz bir olay değil. Çünkü hükümet parlamentoya geldi ve güvenoyu aldı. Hükümetin parlamentodan güven oyu almasında bir sorun yok. Kim olursa olsun ister muhtar ister belediye başkanı ister başbakan ister cumhurbaşkanı gücünü milli iradeden almıyorsa reddederiz. Adalet Bakanı 9 Ocak'ta açıklama yaptı. Meclisin fesih yetkisiyle ilgili. Çocuk mu kandırıyorsunuz Allah aşkına. Bal gibi fesih yetkisi var ve biz buna karşıyız" diye konuştu.



BOZDAĞ: FESİH YETKİSİNİ NE ANLAMDA KULLANDIĞIM ÇOK AÇIK



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Başbakan Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının üzerine kürsüye çıkarak, şunları söyledi: "Sayın genel başkan benim bir değerlendirmemi gündeme getirdi. Fesih yetkisini benim ne anlamda kullandığım çok açık. Bizim anayasamızda parlamento kapatmak yok. Yeni olan şu, cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman bundan sonra kendi seçimini de yenileyecek. Bu bir müeyyidedir. Karşılıklı seçimleri yenileme var"



Nursima KESKİN / ANKARA,