Meclis'in 97'nci Yıl Dönümü Oturumunda 'Saygı Duruşu' Tartışması (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM: DEĞİŞİKLİKLE YÜCE MECLİS'İN YASAMA VE DENETLEME KONUSUNDAKİ GÖREVLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Milletimiz, bu değişiklik yönünde kararını vermiş ve böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önümüzdeki genel seçimden itibaren devreye girmesi benimsenmiştir. Yeni değişiklikle birlikte yüce Meclis, daha da güçlenmiş ve asli işleri yasama ve denetleme konusundaki görevleri artarak, devam edecektir. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumda hitap etti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan özel oturumdaki konuşmasında Yıldırım, TBMM için 'Gazi Meclis' vurgusu yaptı. Milli egemenliğin demokrasiyle anlamlı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Milli iradeyi zayıflatmaya yönelik bütün girişimler gayri meşrudur. Halk iradesini yok sayarak, demokratik rejimin kesintiye uğratılması, maalesef milletimize acı bedeller ödetmiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan gibi açık ve örtülü müdahalelerin yaşattığı acılar, hala zihinlerimizdedir. Milli egemenliği çiğnetmemek, Meclis'in hukukunu ve milletin egemenliğini korumak hepimizin görevidir. Bu görev anlayışıyla aziz milletimizin temsilcisi olan yüce Meclis'imiz 15 Temmuz'da milli iradeye karşı kalkışılan FETÖ ihanet şebekesinin darbe girişiminde dimdik durmuş ve milli iradeyi alçaklara teslim etmeyeceğini bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.



"HEPİMİZ İŞİMİZİ DAHA İYİ YAPMAYA VE SORUMLU DAVRANMAYA MECBURUZ"



İktidar ve muhalefet olarak herkesin daha sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Gazi Meclis'in, gazi sıfatını hakkıyla kazandığını 15 Temmuz gecesi dost düşman bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bundan sonra da bu tür girişimlere karşı tek yürek olarak karşı koymak, milli iradeyi korumak, demokrasimizi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yüksek ve hızlı bir değişim sürecinde, birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve milletimizin beklentisi doğrultusunda demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Bu konuda iktidarı, muhalefeti, bu çatı altında görev yapan hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hepimiz, işimizi daha iyi yapmaya ve daha sorumlu davranmaya mecburuz. Bilim, akıl ve uzlaşma ile sorunların çözüm yeri, milletin evidir. TBMM'dir. Bunun gereğini yerine getirmek de bu Meclis'te yer alan hepimizin görevidir" dedi.



"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN GENEL SEÇİMDEN İTİBAREN DEVREYE GİRMESİ BENİMSENDİ"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Yapılan halk oylamasında milletimiz, bu değişikliği onaylamıştır. Ondan sonra devam eden süreç, artık milletin iradesine dışarıdan müdahaleleri önleyecek şekilde bu Meclis'in gereken adımları atması olmuştur. En son gerçekleştirilen anayasa değişikliği, yüce Meclis'imizde milletin vekilleri tarafından görüşülmüş ve nihayet halk oylamasıyla millete götürülmüştür. Milletimiz, bu değişiklik yönünde kararını vermiş ve böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önümüzdeki genel seçimden itibaren devreye girmesi benimsenmiştir. Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamış; milletin doğrudan yetkilendirdiği bir yürütme tesis edilmiştir. Aynı zamanda yeni değişiklikle birlikte yüce Meclis, daha da güçlenmiş ve asli işleri yasama ve denetleme konusundaki görevleri artarak, devam edecektir. Bu yapılan değişikliğin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, cumhuriyeti bize emanet eden ve cumhuriyetimiz için bağımsızlığımız için hayatını seve seve veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır"



Bahar DEMİREL-Nursima KESKİN / ANKARA,