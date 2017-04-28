MB 2017 Enflasyon Öngörüsünü Yüzde 8.0'den Yüzde 8.5'e Yükseltti (3)

Merkez Bankası 2017 ve 2018 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörülerini, sırasıyla 0.5 ve 0.4 puan yükseltti. Merkez Bankası'nın enflasyon öngörülerini yükseltmesine karşın, "sıkılaştırmanın süreceği"ne ilişkin mesajlarının etkisiyle, 3.56 lira düzeyinde olan dolarda belirgin bir hareket yaşanmadı.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda, 2017 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörüsünü yüzde 8.0'den yüzde 8.5'e ve 2018 sonu enflasyon öngörüsünü de yüzde 6.0'dan yüzde 6.4'e yükselttiklerini açıkladı.



Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5.0 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı; 2017 yıl sonunda yüzde 8.5 olarak gerçekleşeceği; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor" dedi ve ekledi:



"2018 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 6'dan yüzde 6,4'e güncellendi. Ocak Enflasyon Raporu'na göre yapılan 0.4 puanlık bu güncellemede, 2017 yıl sonu enflasyon tahmininin yükseltilmesi ve enflasyon ana eğilimindeki artış etkili oldu. Enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 8.5 olarak gerçekleştikten sonra 2018 yıl sonunda yüzde 6.4'e gerileyeceği öngörüsü, enflasyona odaklı para politikası duruşunun yanı sıra, 2018 yılında birikimli döviz kuru etkilerinin ortadan kalkacağı ve iktisadi faaliyetin ılımlı seyredeceği bir görünüme dayanıyor."



Para politikasındaki sıkı duruşun da etkisiyle, 2017 yılında çıktı açığının enflasyona düşüş yönünde katkı vermeye devam edeceğine de işaret eden Çetinkaya, "İşlenmemiş gıda ve tütün gibi para politikasının kontrolü dışındaki kalemlerde öngörülemeyen oynaklıklar, enflasyon tahminlerinin sapmasına neden olan başlıca unsurlar arasındadır" dedi ve ekledi:



"Bu nedenle, işlenmemiş gıda ve tütün dışı enflasyon tahminleri de kamuoyuyla paylaşılıyor. Tüketici enflasyonundaki dalgalı seyre karşın, işlenmemiş gıda ve tütün dışı enflasyonun, Ekim ayında mobilya ve beyaz eşyadaki geçici vergi indirimlerinin geri alınmasının etkileri haricinde, nispeten yatay seyredeceği ve orta vadede kademeli bir şekilde yüzde 4.6 civarına gerileyeceği tahmin ediliyor."



Sunumunda, "İktisadi birimlerin sözleşme ve planlamalarında enflasyon hedeflerini esas almaları, geçici fiyat dalgalanmalarından ziyade enflasyonun orta vadeli eğilimine odaklanmaları büyük önem taşıyor" uyarısı da yapan Çetinkaya, "Bu çerçevede, referans teşkil etmesi açısından, MB'nin mevcut enflasyon tahminlerinin diğer iktisadi birimlerin enflasyon beklentileri ile kıyaslanması önem taşıyor. Mevcut durumda Beklenti Anketi'ne yanıt veren katılımcıların yıl sonu ile 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin beklentilerinin MB'nin baz senaryo tahminlerinin üzerinde seyrettiği gözleniyor. Enflasyon beklentilerinin MB tahminlerinin üzerinde seyretmesi ve özellikle 24 ay sonrası beklentilerin enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik bandının dışına çıkması, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerekli kılıyor" dedi.



Gıda enflasyonunun yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.53 ile Ocak Enflasyon Raporu öngörülerinin bir



miktar üzerinde gerçekleştiğine de işaret eden Çetinkaya, "Gıda enflasyonundaki bu yükselişte, olumsuz hava koşullarının gıda arzı üzerindeki yansımaları, Türk lirasındaki değer kaybı ve meyve-sebze ihracatında son dönemde yaşanan toparlanma etkili oldu" dedi ve ekledi:



"Öte yandan, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) kapsamında alınacak tedbirlerin önümüzdeki dönemde bu yükselişi kısmen



sınırlayacağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, gıda enflasyonu varsayımı 2017 yıl sonu için yüzde 9.0 ve 2018 yıl sonu için ise yüzde 7.0 olarak korundu... Gıda ürünleri ihracatındaki toparlanma ve döviz kuru yansımalarına bağlı olarak gıda enflasyonunun öngörülenden daha yüksek gerçekleşmesi olasılık dahilindedir. Gıda enflasyonu varsayımları oluşturulurken, Gıda Komitesi'nin almakta olduğu tedbirlerin gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri büyük ölçüde dengeleyeceği bir görünüm esas alındı."



Sunumda, "Son aylarda yaşanan arz yönlü gelişmeler, baz etkileri ve döviz kurunun yansımaları enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden oldu" diyen Çetinkaya, Merkez Bankası'nın "enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak için" Ocak ayından itibaren güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirdiğine işaret etti ve ekledi:



"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek. Uygulanan para politikası kur oynaklığı ve enflasyon baskılarını azaltmakta etkili oldu, sıkılaştırmanın ilk yansımaları finansal göstergelerde çıktı, enflasyondaki gecikmeli etki zamanla gözlenecek."



Sıkı para politikası duruşunun katkısıyla önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün başlamasının beklendiğini de vurgulayan Çetinkaya, "Bununla birlikte, enflasyonda kısa süre içinde gözlenen hızlı yükseliş fiyatlama davranışlarının yakından takip edilmesini gerektiriyor" dedi ve şöyle devam etti:



"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenecek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi ve dış talepteki toparlanmanın desteğiyle net ihracatın büyümeye katkısının artması bekleniyor."



Çetinkaya, daha önce 57 dolar olarak belirledikleri 2017 petrol fiyatı öngürüsünü de 55 dolara revize ettiklerini söyledi. - İstanbul