Mazot Hırsızları Yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri kamyondan mazot çalan şahısları malzemelerle birlikte yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1698 Caddede park halinde bulunan kamyondan mazot çalındığı ihbarı alan polis ekipleri bahse konu yere intikal ettiklerinde, olay yerinden ayrılmakta olan ve arka plakası sökülmüş beyaz bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilin bagajında bidonlar ele geçirilirken araçta bulunan S.G. (32) ve M.D.(39) gözaltına alındı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede kamyonun depo kısmında yerde 5 adet bidon ile üzerinde mazot çekmeye yarayan pompa ele geçirdi. Bidonlardan 4'ünü mazot ile dolduran şahıslar diğer bidonu doldurmaya fırsat bulamadan kaçarken yakayı ele verdi.



Kamyondan boşaltılan mazot sahibine teslim edilirken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



M.D.'nin, 3 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. - DÜZCE