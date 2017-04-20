Mavi Jeans Halka Arz İçin SPK'ya Başvurdu

Ünlü hazır giyim markası Mavi Jeans, halka arz oluyor. Bloomberg News'in haberine göre Mavi Jeans, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

DEĞERİ 800 MİLYON DOLAR

Şirketin hissedarları Akarlı ailesi ve girişim şirketi Turkven, daha önce halka arz için yatırım bankaları Goldman Sachs ve Bank of America'ya yetki vermişti.

Mavi Jeans'in değerinin yaklaşık olarak 800 milyon dolar civarında hesaplanıyor.Halka arzın Türkiye'de yılın en büyük işlemi olması bekleniyor.