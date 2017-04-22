Mastercard'tan Biyometrik Kredi Kartı, Parmak İzi ile Ödeme Devri

MasterCard, Parmak izi Sensörlü Kredi Kartı Test Etmeye Başladı.





MasterCard, Biyometrik Kredi Kartı Çıkardı, Parmak izi ile Ödeme Devri Başlıyor.



MasterCard Biometric Card parmak izi sensörlü kredi kartı kullanıma sunuldu. Parmak izi PIN ve şifrelerin yerini hızla alıyor. Artık Kapılarımızı, kasalarımızı ve akıllı telefonlarımızı açmanın en birincil yöntemi parmak izi oluyor.



Doğrusu kolay tahmin edilebilen PIN ve Şifre kombinasyonlarına göre daha zor bir güvenlik katmanı olarak daha uygun ve eşsiz sonuç veren en güvenilir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.



MasterCard BioMetric Card





Bugün itibariyle de Parmak izi sensörlerinin kredi kartlarımızı ve bankamatik kartlarımızı korumaya başladığını anlamış oluyoruz.



MasterCard, yerleşik çip ile birlikte, kişisel işlemlerinizi yetkilendiren yeni, parmak izi algılayıcı özellikli ödeme kartlarını test etmeye başlıyor. Ödeme esnasında çıkan kağıdı imzalamak veya PIN girerken kimsenin görmesini engellemek için türlü şekillere girmenize gerek kalmadan başparmağınız ile ödemeyi doğrulamanız mümkün olacak.



Yeni kartlar şu anda ilk olarak Güney Afrika'da test ediliyor ve MasterCard 2017 yılının sonuna kadar dünyanın geri kalanda da aynı ürünü kullandırmaya başlayacak.



Sistem Nasıl Çalışacak?





Yeni yöntem resmen kullanılmaya başlandığında bankanız biyometrik Kredi Kartının mevcut olduğunu size bildirecek ve ilgileniyorsanız parmaklarınızı taramak için bir kayıt merkezine (büyük olasılıkla bir banka şubesine) gitmenizi isteyecek. Parmak izinizin şifrelenmiş bir dijital şablonu kartın EMV yongasında saklanır. İki örnek saklayabiliyorsunuz.



Peki Biyometik Kredi Kartınızı bir başkası Kullanabilecek mi? Buna İzin Verebiliyor musunuz?





Kartınızı parmaklarıyla kullanacak bir başkasına izin veremezsiniz. Şablonlarınız kartınıza kaydedildikten sonra, kartınız dünya genelindeki uyumlu terminallerde kullanılmaya hazır hale geliyor. Ayrıca Kredi Kartını kullandıran işyerlerinin veya esnafın herhangi bir yeni sistem değişikliği yapmasına gerek kalmıyor.



Biyometrik Kredi Kartı MasterCard'tan





Kartın kendisi şaşırtıcı bir şekilde normal bir plastik kredi kartından daha kalın değil. Parmak izi sensörü, sağ üst köşede oturan küçük, küçük boyutlu bir dikdörtgen şeklinde ve kartı bir ödeme terminaline yapıştırdığınızda kolayca kullanılabiliyor



Parmak izi sensörlü kredi kartı olan MasterCard Biyometrik Kredi Kartı, oldukça Kullanışlı ve şaşırtıcı derecede hızlı ödeme işlemi sunuyor.



Engadget



http://www.teknotalk.com/mastercard-biyometrik-kredi-karti-56633/