Masa Tenisi Bayan Milli Takımı Challenge Cup'da Mücadele Edecek





Masa Tenisi Avrupa Takımlar Şampiyonası Play-Off turunda A Bayan Milli takımı deplasmanda Hollanda ile yaptığı iki maçı da 3-0 kaybetti.



A Bayan Milli takımı böylece ilk 16'ya girme şansını kaybetti.



Avrupa Takımlar Şampiyonası grup elemelerinde H Grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Play-Off turunda B grubu ikincisi Hollanda ile Rotterdam TTV Scyedam Spor Salonu'nda karşılaştı. Her iki Federasyonun anlaşması üzerine rövanş maçı da Hollanda'da oynandı.



Hollanda karşısına Betül Nur Kahraman, Özge Yılmaz ve Simay Kulakçeken'den oluşan kadrosuyla çıkan A Bayan Milli takım iki maçı da aynı skorla 3-0 kaybetti.



Bu sonuçlardan sonra Hollanda, Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine katılacak ilk 16 takım arasına girmeyi başardı. A Bayan Milli takım Avrupa Takımlar Şampiyonası mücadelesine elenen takımların yer alacağı Challenge Grubu'ndan devam edecek.



2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası 13-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Lüksemburg'da yapılacak.



HOLLANDA - TÜRKİYE : 3-0 (1.maç)



LI Jie - Betul NUR KAHRAMAN: 3: 0 (11: 3, 11: 2, 11: 4) Britt EERLAND - Özge YILMAZ: 3: 0 (11: 7, 11: 6, 11: 6) Kim VERMAAS - Simay KULAKÇEKEN: 3: 1 (11: 6, 9: 11, 11: 7, 11: 6)



TÜRKİYE - HOLLANDA: 0-3 (2.maç yine aynı gün Hollanda'da oynandı) Özge YILMAZ - LI Jie: 0: 3 (2: 11, 3: 11, 2: 11 Simay KULAKÇEKEN - Britt EERLAND: 0: 3 (3: 11, 7: 11, 3: 11) Betul NUR KAHRAMAN - Riane VAN DUIN: 2: 3 (11: 5, 4: 11, 11: 8, 5: 11, 9: 11) - Milliler