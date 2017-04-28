Marmaris'te Sıcak Hava Plajları Hareketlendirdi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yerini sıcağa bırakınca, turistler ve vatandaşlar sahilde denizin keyfini çıkardı.



Marmaris'te yağmurlu ve soğuk günler, yerini sıcak havaya bıraktı. Caddelerdeki elektronik termometreler 29 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buldu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 7 kilometrelik sahile akın etti. Turistler, denizin keyfini çıkartırken, kimileri şezlonglarında uzanarak bronzlaşmayı tercih etti. Kimi turistler ve vatandaşlar, otellerin havuzun aileleriyle keyif yaparken, bazıları şezlonglarda kitap okuyarak dinlendi. Sahillere konumlandırılmış su sporları istasyonlarına gelenler jet-ski, muz, deniz paraşütü ve simit ile heyecan yaşadı. Denize girmeyenler ise Atatürk Caddesi sahil yolunda yürüyüş yaptı. Vatandaşlar aileleriyle birlikte kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayarak dinlendi.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Gündüz 25-30, akşam ise 19-22 arasında sıcaklar olacaktır. Deniz suyu sıcaklığı 15-18 derece arasında seyredecektir" bilgisini verdi.



- Muğla