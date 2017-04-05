Marmaris'te Astsubay Fetö'den Gözaltına Alındı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda göreve devam eden astsubay M.Ç. (25), Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevine devam eden astsubay M.Ç.'yi gözaltına aldı. Zanlının ev ve işyerinde yapılan aramada elektronik cihazlar ve evraka el konuldu. Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği'ndeki ilk sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan M.Ç., Ankara'ya gönderildi. - Muğla